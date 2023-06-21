«مصايف الإسكندرية» تكشف حقيقة ظهور ثعبان بشاطئ جليم: سمكة غير خطرة

كشف الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حقيقة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة سمكة أشبه بثعبان، قيل إنها ظهرت بشاطئ جليم، حيث أكد أنها سمكة عادية تسمى «مارينا»، وتتواجد بشكل طبيعي في الأسواق.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن شكل السمكة غريب ما أثار دهشة المواطنين، مؤكداً أنها سمكة غير خطرة وتتواجد في أسواق الإسكندرية، وبالتحديد حلقة السمك الشهيرة ببيع أسماك البحر الأبيض المتوسط.

«مصايف الإسكندرية» تطالب بعدم الانجراف وراء الشائعات

وناشد «عبد الرازق» المواطنين بعدم الانجراف وراء الشائعات التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه من الطبيعي تواجد أنواع وأشكال عدة من الأسماك داخل البحر.

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

يأتي ذلك بعدما شهدت شواطئ الإسكندرية حالة من الجدل بسبب صورة سمكة شبيهة للثعبان، وذلك بعد أيام قليلة من تداول صورة لاصطياد سمكة قرش صغيرة، إلا أن كلاهما كانا لإثارة الجدل ونفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية خطورتهما على المصطافين.