هل تورث «شقق مصايف» الإيجار القديم عند وفاة المستأجر؟.. قانوني يوضح

عرَّف قانون الإيجار القديم «شقق المصيف» بأنها كل الأماكن والوحدات المؤجرة في نطاق المدن الساحلية المصيفية كالإسكندرية ومطروح والأماكن المتعارف عليها بأنها مدن مصيفية والصادر بشأنها قرار من الوزير المختص.

وتساءل الكثيرون عن حكم امتداد عقد «شقق المصايف» وهو ما توضحه «الوطن» خلال هذا التقرير..

شروط امتداد عقد الإيجار في شقق المصايف

وأوضح قانون الإيجار القديم أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المتقطعة هو أن يتوفر إقامة المستأجر الأصلي في محل إقامته مع مشاركة الشخص الذي الذي يحق له امتداد العقد داخل الإقامة بشقة المصيف، بالإضافة إلى أنه يجب أن يذكر في عقد الإيجار أن العين مؤجرة بغرض السكني أو الغرض المصيف فكلا الأمرين يستويان ما دام أن طبيعة الاستعمال كمصيف حسب الظاهر والمتعارف عليه.

كما قررت محكمة النقض في حكم لها صادر في 8-5-2000 طعن رقم 1176 سنة 69 ق أنه يكفي لامتداد عقد إيجار شقة المصيف للمستفيد من الإمتداد القانوني أن يتوافر له الإقامة مع المستأجر الأصلي في محل إقامته المعتاد.

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

- عقد الإيجار عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة امتداده الصالح زوجته أو أولاده أو والديه ولكن شرط إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك م 29-1 ق 49 لسنة 1977.

- الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد .

- العين المؤجرة كمصيف كفاية الإقامة الموسمية المتقطعة للمستفيد بها دون اشتراط الإقامة الفعلية مع المستاجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف «طعن رقم 1209 لسنة 69 ق جلسة 2-3-2000).

هل يجب الإقامة مع المستأجر لتوريث شقة المصايف؟

وفي توضيح لهذا القانون، تواصلت «الوطن» مع المحامي شريف عبد السلام، رئيس اتحاد المستأجرين، وأكد أن من شروط امتداد عقد الإيجار في المساكن وفق المادة 29 من قانون الإيجار القديم هو الإقامة الهادئة المستقرة مع المستأجر الأصلي لأحد أقارب الدرجة الأولى بشرط أن يستقر معه لمدة سنة قبل الوفاة أو الترك، ولكن «شقة المصيف» لا يتحقق فيها هذا الشرط لأن الإقامة بها في الطبيعي هي إقامة موسمية متقطعة وعلى هذا الأمر قضت محكمة النقض في حكمها أن يكفي لامتداد عقد الإيجار شقة المصيف أن يتوفر له الإقامة مع المستأجر الأصلي في محل إقامته المعتاد سواء في شقة المصيف أو غيره.

وأضاف أنه على أقارب المستأجر من الدرجة الأولى إذا رغبوا في الاستفادة من امتداد الإيجار أن يثبتوا الإقامة الموسمية المتقطعة لأن ذلك الأمر ليس من شروط الامتداد، ولهذا اعتمدت محكمة النقض أن الإقامة الموسمية ليس في مسكن المعتاد خارج موطنه: «يعني لو ساكن في المحلة ومأجر شقة إيجار قديم في الإسكندرية في منطقة ساحلية، مش شرط اللي بيمتد له عقد الإيجار دا يكون مقيم في المحلة بل يثبت إقامته المستمرة مع المستأجر لمدة عام قبل الوفاة».