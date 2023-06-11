تعرف على مصايف البحر المتوسط في مصر.. 7 أماكن بها شواطئ مجانية

مع حرارة الجو المرتفعة في فصل الصيف وإقبال عدد كبير من المواطنين للمصايف، يبحث الكثير من الأهالي على مصايف البحر المتوسط في مصر وأماكنها، هربا من حرارة الجو العالية والاستمتاع بالهواء العليل ومنظر البحر المبهج، كما يتوجه العديد من الأسر برفقة ذويهم لقضاء الإجازات في المصايف وتتميز مصر بمصايفها الجميلة التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» لقرائها ومتابعيها، أهم مصايف البحر المتوسط في مصر لقضاء العطلة الأسبوعية بها ومن أبرزها جمصة ومصيف المنصورة الجديدة وبلطيم ومرسى مطروح والإسكندرية وبورسعيد ورأس البر

مصيف جمصة أحد مصايف البحر المتوسط في مصر

يقول المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، في تصريح لـ«الوطن»، إن مصيف جمصة به 18 شاطئًا عام بطول 200 وتم تجهيز شاطئ واحد خاص لأول مرة في المدينة، بالإضافة إلى تسوية الكثبان الرملية أمام الشاطئ ووضع 350 عامود إنارة بطول الشاطئ وتجهيز 12 دورة مياه وصيانتها وتنظيفها وتعقيمها باستمرار، ووجود عدد من الكافيهات والمطاعم ومدينة الألعاب والملاهي والحدائق مفتوحة للجميع والأسواق التجارية كم أن المصيف استقبل 5 ملايين مواطن.

مصيف مرسى مطروح

«شواطئ مرسى مطروح مفتوحة للجميع بالمجان وتوجد شواطئ أخرى لكن برسوم رمزية وبسيطة تقدر بـ5 جنيهات فقط والشواطئ المفتوحة علي الكورنيش الجديد بطول 9 كيلو مترات من حمام كليوباترا، وحتى نهاية القصر، وشاطئ كليوباترا، والليدو والعوام والباسنت وروميل والنخيل 1 والنخيل 2، ومينا حشيش والرميلة وعلم الروم، ورفع كفاءة دورات المياه والأرصفة وكورنيش مدينة مرسى مطروح» اللواء خالد شعيب لـ«الوطن».

مصيف مدينة المنصورة الجديدة

يقول المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة لـ«الوطن»، «تتربع مدينة المنصورة الجديدة على عرش المدن الساحلية التي تطل على البحر المتوسط في مصر، وتم تصميم كورنيش المنصورة الجديدة بشكل عصري وذكي بأمر من الرئيس السيسي والمصيف مفتوح لكافة فئات الشعب بالإضافة إلى وجود عدد من الجلسات والمظلات المطورة وممشى سياحي».

مصيف بلطيم

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يقول لـ«الوطن»، يشهد مصيف بلطيم عدد من التطورات المختلفة من توسعة الطرق والحمامات والمشايات على شاطئ المصيف، كما تم تسوية الرمال للتسهيل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط ويضم المصيف 6 شواطئ بطول 11 كيلومترا».

مصيف رأس البر

قال المهندس وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر لـ«الوطن»، إن مصيف رأس البر يستقبل أعداد مهولة من الزائرين وتعد منطقة اللسان من أهم المناطق في مدينة رأس البر التي يقصدها المصطافين لمشاهدة منظر التقاء البحر المتوسط بنهر النيل وبسبب موقعها الجغرافي المميز.

مصيف بورسعيد

قال إيهاب شطا، مدير شاطئ بورسعيد، لـ«الوطن» تم تنفيذ أعمال الصيانة اليومية عن طريق جهاز الإنقاذ والطوارئ بالشاطئ، لاستقبال الزائرين من كافة الأماكن.

مصيف الإسكندرية

قال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لـ«الوطن» فتح 4 شواطئ جديدة به من أصل 5 شواطئ جرى فتحها، بالإضافة إلى شاطئ وحيد غربا وهو شاطئ النخيل بطول 2 كيلو متر.