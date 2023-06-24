دليلك للخروجات بأقل تكلفة في عيد الأضحى.. مصايف وحدائق مجانية

ينتظر الكثير من المواطنين عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالإجازة رفقة الأهل والأصدقاء، وقضاء وقت ممتع سواء داخل محافظة القاهرة، أو الذهاب إلى الشواطئ.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» دليل للخروجات بأسعار غير مكلفة في عيد الأضحى، التي جاءت على الحو التالي:

خروجات العيد في القاهرة

مركب وسط النيل وأخذ جولة ممتعة، وقد تقضي 30 دقيقة أو ساعة.

السينما ومشاهدة أفلام العيد.

الحدائق العامة للجلوس فيها بصحبة الأهل والأصدقاء بأسعار مناسبة، مثل: حديقة الأزهر على طريق صلاح سالم، والحديقة الدولية والحديقة اليابانية وحديقة الفسطاط أو الأسماك أو الأورمان.

- برج القاهرة، يمكن من خلاله رؤية العاصمة من أعلى نقطة بها، ويوجد مطعم بداخله على شكل دائري.

- ممشى أهل مصر، يمكن من خلاله الاستمتاع بالمناظر الرائعة على كورنيش النيل، وقضاء وقت مميز سواء بالتمشية بشكل مجاني، أو الجلوس في الكافيهات.

- الميريلاند، وهو منتزه مليئ بالأشجار الخضراء والمرافق المميزة، مثل البحيرة المائية وعروض الدلافين وشلالات صخرية، ومطاعم وكافيهات وملاهي للأطفال.

خروجات عيد الأضحى في الاسماعيلية

رسوم دخول أندية الإسماعيلية 20 جنيهًا، عدا أيام الإجازات 35 جنيهًا، مع وجود خصومات للرحلات والأسرن بحسب مسؤلي الرحلات.

كما توجد بالإسماعلية عدة شواطئ يمكن الاستمتاع بها.

خروجات عيد الأضحى في مرسى علم

يوجد بمرسى علم العديد من الشواطئ التي يمكن للمصطافين الاستمتاع بها في إجازة عيد الأضحى، ومن بينها شاطئ أبو دباب وحنكوراب والنيزك وشرم اللولي ومرسى مبارك والقلعان، حيث الرمال الناعمة ومياه صافية لامعة.

خروجات عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ

- يوجد بمحافظة كفر الشيخ عدة أماكن للخروج بها في عيد الأضحى، منها كورنيش بحيرة البرلس في مدينة بلطيم، وكورنيش مدينة دسوق المطل على مياه فرع النيل برشيد، والممشى السياحي الرائع، بمصيف بلطيم.

- التلال الرملية والواقعة، داخل نطاق مدينتي، برج البرلس، وبلطيم، التي تطل مباشرة على سواحل البحر المتوسط، ويمكن دخول جميع شواطئ مصيف بلطيم بالمجان.