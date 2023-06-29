عضو بـ«الشيوخ»: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وأعادتها إلى الصف العربي

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى الصف العربي، بعد أن عاشت القاهرة حالة الاضطراب في العلاقات خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية مع الدول العربية والخليجية تحديدا، وعودة العلاقات إلى أفضل صورها، مضيفا أن ثورة 30 يونيو تعد نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية.

ثورة 30 يونيو

وأضاف فهمي، في بيان، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الضياع، مشيرا إلى أن المشروعات القومية والتنموية المهمة التي جرى تنفيذها بعد الثورة لا تعد ولا تحصى بجانب التوجه إلى الجمهورية الجديدة والعمل على بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، مؤكدا أن الرئيس السيسي، نجح خلال سنوات معدودات من إحداث نقلة نوعية في ملفات كان يعانى منها المصريون كالصحة وتطوير التعليم وتوفير وتنوع فرص العمل وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

حكم جماعة الإخوان الإرهابية

وذكر النائب، أن الرئيس السيسي، حطم أحلام جماعة الإخوان الإرهابية في الخلافة الوهمية، وعاد بمصر إلى مكانتها بين جميع الدول العالمية والعربية والأفريقية، ونأى بها عن الصراعات الدينية والإرهابية، وضمن للجميع العيش في سلام وتناغم ووحدة وطنية تحت سقف واحد بدون تمييز.