داعية يوضح عبر قناة الناس الدروس المستفادة من السعي بين الصفا والمروة

ذكر الشيخ أحمد سيف الدين الداعية الإسلامي، الدروس المستفادة من قصة سعي السيدة هاجر بين الصفا والمروة، وظهور بئر زمزم، قائلا إن الدرس الأول أنه ليس بالضرورة أن يأتي من السبب نفسه الذي سعيت فيه، فالله سبحانه وتعالى يرزق المجتهد والساعي إما من نفس السبب أو من سبب آخر.

الثقة بالله

وأضاف «سيف الدين»، عبر قناة الناس، أن السيدة هاجر عندما وثقت بالله وسعت على رزقها هي وابنها سخر لها ربنا ملكا يقضي لها الحاجة ويؤنسها في وحشتها، ورزقت من باب غير الباب الذي سعت له.

وأوضح أن الدرس الثاني أن من يصدق مع الله سبحانه وتعالى ويثق فيه ويتوكل عليه يبارك له في سعيه، فيجعل أثر عمله أكبر كثيرا من السعي الذي سعى إليه، فالسيدة هاجر سعت بين الصفا والمروة.

عبادة ونسك للتقرب إلى الله

وأشار إلى أن كل ما كانت تبحث عنه هو القليل من الماء حتى تشرب هي وابنها، ففجر لها الله بئر زمزم، التي حتى يومنا هذا وحتى آخر الزمان تتم التروية منها عند البيت الحرام، كما جعل الله سعيها للصفا والمروة عبادة ونسكا نتقرب بها إلى الله.