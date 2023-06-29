إصابة 5 طالبات في انقلاب تروسيكل بقرية الوفائية بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 طالبات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية الوفائية بنطاق مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت المصابات إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بقرية الوفائية بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة 5 طالبات وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من نورهان رجب زعيتر، 19 سنة، طالبة، وندى رجب زعيتر، 15 سنة، طالبة، وجنا محمد شرف، 12 سنة، طالبة، رودينا محمد شرف، 9 سنوات، هنا ياسر شرف، 3 سنوات، جميعهن مصابات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين مركز الدلنجات.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.