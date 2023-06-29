ياسمين صبري تستأنف تصوير مشاهد فيلم «أبونسب» بعد إجازة عيد الأضحى

تستعد الفنانة ياسمين صبري، عقب إجازة عيد الأضحى، لاستئناف تصوير فيلم «أبونسب» الذي تجسد خلاله شخصية مدربة تنمية بشرية، تجمعها الصدفة ببطل الفيلم محمد عادل إمام، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وفق ما كشف صناع العمل في وقت سابق.

فيلم «أبونسب»

فيلم «أبونسب» بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبري وماجد الكدواني، وعدد من النجوم، سيناريو وحوار أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي إذ يدخل البطل في صراع مع ابطال العمل وتتوالي الاحداث.

ياسمين صبري تشارك في موسم العيد بفيلم «البعبع»

وتشارك ياسمين صبري خلال موسم عيد الأضحى، بفيلم «البعبع» الذي حقق إيرادات 2 مليون و232 ألفا و812 جنيها، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حسبما ذكر الموزع محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتة، محمد أنور، عباس أبوالحسن، محمد محمود ومحمد عبد العظيم، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي فيلم.