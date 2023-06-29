غرفة السياحة: لم نتلق شكاوى من حجاج البري في مخيمات منى اليوم

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو بعثة الحج السياحي، إن البعثة لم تتلق اليوم أي شكاوى كبيرة بخصوص نقص الخدمات المقدمة لحجاج السياحة على مستوى البري، بمخيمات منى، موضحا أنه يجري تقديم كل الخدمات للحجاج على مدار اليوم، في ضوء الاتصالات والمتابعة المستمرة بين لجان وزارة السياحة المتواجدة بمخيمات حجاج المستوى الاقتصادي (البري والاقتصادي طيران) وبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي وكيل أول وزارة السياحة.

%75 من تأشيرات الحج السياحي مخصصة للبرامج الاقتصادية

وأضاف لـ«الوطن» أن مهمة لجان وزارة السياحة الـ12 المنتشرة حاليا بمخيمات منى، تعمل على حل أي مشكلات تواجه حجاج السياحة وأيضا تقديم كل الخدمات للحجاج بصفة عامة ولحجاج المستوى الاقتصادي بصفة خاصة، لاسيما أن 75% من تأشيرات الحج السياحي مخصصة لبرامج الحج الاقتصادية.

وأشار «إبراهيم» إلى أنه لا صحة لما تردد عن قيام حجاج المستوى البري بالاستنجاد بالسلطات السعودية لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بأحد مخيمات حجاج البري، موضحا أن غرفة شركات السياحة استفسرت من خلال مندوبيها عن صحة تلك الواقعة والذين أكدوا جميعهم أن انقطاع الكهرباء بمخيمي 16و 17 بمنى اللذين يقيم بهما حجاج البري لم تستغرق أكثر من 45 دقيقة، موضحين أن انقطاع التيار الكهربائي يحدث بسبب زيادة الأحمال وأنه أمر طبيعي يحدث في كل المخيمات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

انقطاع التيار الكهربائي بالمخيمات بسبب زيادة الأحمال

ومن جهته، قال هشام فرغلي عضو بعثة الحج السياحي والمشرف على مخيمي 16 و17، إن انقطاع التيار الكهربائي بالمخيمات يأتي بسبب زيادة الأحمال، موضحا أنه فور حدوث الانقطاع تواصلت البعثة مع المطوف المسؤول الذي قام بدوره باستدعاء شركة الكهرباء السعودية المسؤولة عن تغذية التيار الكهربائي إذ جرى إصلاح الأعطال في مدة لم تتجاوز 45 دقيقة، لافتا إلى أن الحجاج لم يتذمروا خاصة أن المشرفين المرافقين لهم أوضحوا لهم أسباب انقطاع التيار، موضحا أن بعض أجهزة التكييف كانت تعمل أثناء انقطاع التيار الجزئي عن المخيمين.