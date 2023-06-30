أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل كليب أغنية «سوري ماما»: «تكلفته قليلة»

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، كواليس كليب أغنيته الجديدة «سوري ماما» التي اطلقها منذ ساعات عبر المنصات السمعية وموقع يوتيوب.

أحمد الفيشاوي يطرح كليب «سوري ماما»

قال الفيشاوي خلال برنامج «ذا إنسايدر» مع الإعلامية راندا جبر، إنَّ كليب أغنيته الجديدة «سوري ماما» كان ذو تكلفة مالية قليلة للغاية، إذ وصلت تكلفة الكليب إلى 1700 جنيه.

وأشار الفيشاوي، في اللقاء، إلى أنَّ مخرج العمل علي كساب طلب منه أن يكون تصوير الكليب بشكل طولي حتى يتمّ استخدامه عبر مواقع التيك توك وإنستجرام، خاصة أن أغلبية المشاهدين يشاهدون الفيديوهات حاليًا عبر الهاتف وليس التلفزيون.

مخرج الكليب علي كساب

وكشف الفيشاوي أنَّ الكليب يعد أول عمل للمخرج علي كساب الذي يعمل كرابر ومصور.

فيلم «رهبة»

يُذكر أنَّ آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية، فيلم «رهبة» ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نسرين أمين ومحمد لطفي وياسر الطوبجي وعبدالرحمن ظاظا ومصطفى غريب وسماء إبراهيم، من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.