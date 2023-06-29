مصرع وإصابة شخصين في انقلاب «توك توك» على الطريق الدولي بالبحيرة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب توك توك في الطريق الدولي الساحلي أمام الكافتيريات اتجاه رشيد بالبحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث

البداية عندما ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى جثة شخص وآخر مصاب في حادث انقلاب توك توك بالطريق الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين وفاة شخص وإصابة آخر إصابات بالغة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام ونقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.