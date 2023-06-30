عاجل.. الأهلي ينهي أحلام الزمالك في التأهل لدوري أبطال أفريقيا رسميا

تأكدت مشاركة الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الموسم المقبل بعد فوز النادي الأهلي أمام البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز.

فوز النادي الأهلي، على البنك في مباراة اليوم، أكد مشاركة الزمالك في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، لأن الفريق الأبيض كان لديه أمل وحيد بخسارة الأحمر في كل مبارياته للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

أقصى نقطة يحققها الزمالك هذا الموسم

النقطة 65، هي الأقصى التي يستطيع الزمالك الوصول إليها في حال فوزه بجميع مبارياته المتبقية في الدوري المصري بينما الأهلي وبيراميدز وصلا إلى 68 و67 نقطة على التوالي ويحق لهما المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل لأن لوائح الاتحاد الأفريقي «كاف» تقضي بتأهل الأول والثاني من الدوري المصري لأبطال أفريقيا.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل، بعد غياب 4 سنوات؛ إذ أن كانت آخر مشاركاته في البطولة عام 2019، وتوج باللقب وقتها.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة.

ويشارك أصحاب المركزين الأول والثاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب المركز الثالث والرابع في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.