عاجل.. بالأسماء.. أوسوريو يطيح بـ10 لاعبين «دفعة واحدة» من الزمالك

تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغييرات بالجملة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، لاسيما أن إدارة القلعة البيضاء تسعى لإعادة الفريق إلى طريق البطولات من جديد، وتعويض جماهير الفارس الأبيض عن الموسم الكارثي الحالي للفارس الأبيض.

10 لاعبين في قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

وعلم «الوطن سبورت»، أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، استقر على قائمة اللاعبين الراحلين عن نادي الزمالك بالموسم الجديد، لأسباب مختلفة.

وعقد المدير الفني الكولومبي جلسة مع اللجنة الفنية بنادي الزمالك خلال الأيام الماضية، وجرى الكشف عن قائمة الراحلين عن النادي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك 10 لاعبين، هم:

1- محمود شبانة (عدم قناعة فنية بمستواه).

2- عمرو السيسي (عدم قناعة فنية بمستواه).

3- عمر جابر (عدم قناعة فنية بمستواه).

4- سيف فاروق جعفر (على رادار بيراميدز).

5- أحمد بلحاج (عدم قناعة فنية بمستواه).

6- مصطفى الزناري (عدم قناعة فنية بمستواه).

7- سامسون أكينولا (عدم قناعة فنية بمستواه).

8- محمد عبدالشافي (يقترب من إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي).

9- عبدالله جمعة (عدم قناعة فنية بمستواه).

10- يوسف أسامة نبيه (يقترب من بيراميدز).

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