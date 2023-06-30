إقبال على مصيف بلطيم.. والحدائق والمتنزهات كاملة العدد بكفر الشيخ

شهد مصيف بلطيم، وحدائق مراكز محافظة كفر الشيخ، صنعاء بكفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بفوه، إقبالا كبيراً ليلاً، لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الساعات الأولى من ثالث أيام عيد الأضحى.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كافة احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما وجّه علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء، ومحمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، بتوفير كافة احتياجات المعيدين.

توفير احتياجات المصيفين بأسعار مناسبة للجميع

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدّد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير احتياجات المصيفين بأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمصيف تُراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها.

تواجد أمني مكثف بشواطئ المصيف

وأضاف «عطية»، أنّ هناك تواجداً أمنياً بشواطئ المصيف، حيث جرى توفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

توافد المواطنين على حديقة العائلات بفوه

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، بتوافد المواطنين على حديقة العائلات بفوه، مشيداً بالتأمين الجيد للمواطنين والرواد والجهود المبذولة من العاملين بإدارة الحديقة والجهات المعنية لتوفير سُبل الراحة للمواطنين، موجهاً الشكر والتقدير لهم.