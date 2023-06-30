مدحت العدل لـ«الشاهد»: تنظيم الإخوان الإرهابي حاول منع عرض مسلسل الداعية

أكد الكاتب الدكتور مدحت العدل أن تنظيم الإخوان الإرهابي حاول منع عرض مسلسل «الداعية» مشيرًا إلى أن الجماعة قدمت بلاغات ضد المسلسل الذي كان يتناول شخصية داعية يحرم الموسيقى ويقع في حب عازفة.

وأضاف أن الجماعة مارست ضغوطاتها على المسؤولين من أجل إيقاف عرض المسلسل ولكن المسؤولين عن الرقابة لم يستجيبوا لضغوطاتهم وقتها مشيرًا إلى أنهم في الإعلان التمهيدي للمسلسل كانوا يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد».

مسلسل محمود المصري تناول بعض المشاهد عن الإخوان

وأوضح العدل خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن صوت المواطن الذي كان يهتف بسقوط المرشد كان صوتًا حقيقيًا من إحدى المظاهرات لافتًا أنه تناول ظهور الجماعات الإسلامية في مسلسله «محمود المصري» في الفترة من عام 1970 لعام 1974 وتناول بعض المشاهد وقائع ظهور الجماعات الإسلامية واستشهاد الشيخ الذهبي.

كشف جماعة الإخوان في مسلسل الداعية

وأشار إلى أنه قصد كشف جماعة الإخوان في مسلسل الداعية بدءا من تتر المسلسل الذي غنته آمال ماهر وبدايته «انتباه لو كنتوا بتحبوا الحياة» مؤكدًا أنه كان يقصد هذا المعنى لافتًا أن بعض القنوات رفضت شراء المسلسل.

وكشف العدل عن بعض كواليس المسلسل مؤكدًا أن المظاهرات داخل المسلسل كلها طبيعية وحقيقية مشيرًا أنهم انهوا تصوير المسلسل يوم 29 يونيو من أجل المشاركة في مظاهرات 30 يونيو وشاركوا اليوم التالي في المظاهرات.

وأشار العدل أن مسلسل الداعية بعد سقوط الإخوان طلبت شرائه القنوات معتبرًا أنه أكثر مسلسل باعوه لافتًا أنه زود سعر المسلسل على القنوات التي رفضت شرائه في البداية خوفًا من جماعة الإخوان.