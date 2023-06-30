طقس السعودية.. تحذيرات من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد، أنَّ الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأضاف المركز الوطنى للأرصاد، أنَّه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وحذر المركز من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وتابع تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشار إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

يُشار إلى أنَّ أمانة العاصمة المقدسة تعمل على مضاعفة جهودها في تجهيز شبكات السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إنَّ تصريف السيول يحتل جزءًا كبيرًا في اهتمامات الأمانة، كونه يتعلق بالمحافظة على سلامة السكان والزوار وحجاج بيت الله الحرام، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على حياتهم.