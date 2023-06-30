«لو خارج بالليل».. اعرف حالة الطقس في ثالث أيام عيد الأضحى

تستمر إجازة عيد الأضحى حتى يوم الاثنين المقبل، ومع حصول الناس على راحة يحرص العديد من الأشخاص على الخروج وقضاء أوقات مميزة خارج المنزل اليوم الجمعة، لذا يتطلعون إلى معرفة حالة الطقس ليلًا، وهو ما كشفه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنَّ حالة الطقس ليلا الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، تكون معتدلة على كل الأنحاء.

حالة الطقس

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان حالة الطقس، أنَّ تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 33- 23

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 22

- وادي النطرون 33- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 23

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 34- 23

- السويس 33- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 25

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 35 - 26

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36 - 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 37 - 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35 - 27

- أبو رماد 36 - 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35 - 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبو سمبل 40 - 27.