عاجل.. «هيئة الدواء» تحذر من دواء مغشوش لعلاج ارتفاع ضغط العين

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا عاجلا بسحب دواء Twinzol Eye Drop من السوق المصرية، وحذرت هيئة الدواء في منشورها من العبوات المقلدة من هذا المستحضر الدوائي وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة كما هو وارد.

التفرقة بين العبوات الأصلية العبوات المقلدة

واستعرضت هيئة الدواء المصرية كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية العبوات المقلدة من هذا المستحضر الدوائي والمستخدم لعلاج ارتفاع ضغط العين وجاءت على النحو التالي حسبما ذكرت هيئة الدواء:

- لوجو المنتج الأصلي ألوانه منتظمة ولا توجد فراغات في منتصفه ولكن لوجو المنتج المقلد ألوانه غير منتظمة ويوجد فراغ في منتصفه.

الخط الساخن لهيئة الدواء

وطالبت هيئة الدواء المواطنين في حال وجود شكوى يرجي الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة الأصلية أو الاتصال بالخط الاسخن للهيئة وهو 15301، وقالت يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل عاجل.