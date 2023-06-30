إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مدينة العلمين أمام الحي التراثي على طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي الساحلي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطريق الساحلي الدولي اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء مصابي حادث العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، مصابي الحادث وهم علي فتحي عبدالرحيم 26 سنة من الإسكندرية، ويسري ماهر عادل 23 سنة من الإسكندرية، وأحمد محمود أحمد 28 سنة من الإسكندرية، ومحمد عادل صالح 22 سنة من الإسكندرية، وفتحي محمد علام 23 سنة من الإسكندرية، وزياد شريف عبدالوجيد 21 سنة من الإسكندرية، ومحمد عبدالعزيز عبدالغفار 30 سنة من الإسكندرية، وممدوح محمد مصطفي 25 سنة من الإسكندرية، وجابر إبراهيم عباس 22 سنة من الإسكندرية، ومحمود محمد عبدالوهاب 19 سنة من الإسكندرية، وعمر ياسر مرشدي 24 سنة من الإسكندرية، وعبدالرحمن إبراهيم بكر 18 سنة من الإسكندرية، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية ومباحث المرور ومباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، وجار المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير إلى جهات التحقيق.