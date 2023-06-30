مجانا.. مواعيد اختبار كابيتانو مصر الموسم الثاني لمواليد 2009

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد 2009 والذي حقق نجاحا كبيرا خلال موسمه الأول باكتشاف عدد كبير من المواهب الرياضية في كرة القدم المصرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي موعد اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد 2009، على هذا النحو:

المحافظات أماكن الاختبارات والمواعيد كالتالي:

1- محافظة سوهاج (12 و13 يوليو 2023) مركز شباب مدينة سوهاج

2- محافظة أسوان (15و 16 يوليو 2023) ملاعب جامعة أسوان.

3- محافظة المنيا (19و 20 يوليو 2023) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

4- محافظة بورسعيد (24 و25 يوليو 2023 ) المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5- محافظة البحيرة (30 و31 يوليو 2023) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

6- محافظة المنوفية (5 و6 أغسطس 2023) نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7- محافظة الغربية (9 و10 أغسطس 2023) نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

8 - محافظة القاهرة (13 و14 أغسطس 2023) مركز شباب الجزيرة.

شروط وإجراء اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

- ألا يكون مسجل بأي نادى او هيئة رياضية.

- حضور الاختبارات بزي رياضي (شورت - تيشيرت – حذاء رياضي).

- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى https://www.emys.app/sport/capitano2/.

- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة.

- الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات.