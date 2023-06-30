تعرف على فضل الذهاب لصلاة الجمعة مشيا.. سنة عن النبي

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، فهو بمثابة العيد الأسبوعي في الإسلام، ويحرص العديد من المسلمين في هذا اليوم على طاعة الله عز وجل واتباع تعاليمه، وممارسة كل العبادات على أكمل وجه، ومن أبرز ما يحرص عليه العديد من المسلمين في هذا اليوم هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما آملين في أن يقربهم هذا من الله عز وجل أكثر وأكثر.

الذهاب لصلاة الجمعة مشيا

وهناك عدد من سنن النبي في يوم الجمعة، سنن متنوعة يحرص عليها المسلمين، ومن السنن التي تعتبر مجهولة لعدد من المسلمين، هي الذهاب للمسجد من أجل أداء صلاة الجمعة، مشيًا على الأقدام، إذ أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن من سنن النبي في يوم الجمعة هي الذهاب للمسجد سيرا على الأقدام، وأن ذلك أفضل من اتخاذ وسيلة مواصلات.

وأشار المركز العالمي للفتوى إلى الحديث الشريف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا»، ومن هنا يأتي فضل الذهاب لصلاة الجمعة مشيا، فكل خطوة يخطوها المسلم للمسجد، يأخذ عليها ثواب من الله عز وجل.

سنن النبي في يوم الجمعة

وأوضح المركز العالمي للفتوى أنَّ هناك بعض الفتاوى التي يستحب أن يتبعها المرء في يوم الجمعة، من ضمنها لبس أفضل الثياب، حيث قال تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وأيضا الذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا، مشيرا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

وأكمل المركز العالمي للفتوى أنَّ من سنن النبي في يوم الجمعة هي الاغتسال، وذلك وفقا لما ورد في الحديث الشريف، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ»، وأيضا التطيب والتسوك - أي استعمال السواك - من السنن المستحب أن يؤديها المسلم في هذا اليوم المبارك، مشيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «..وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه]، وأشارت إلى أنه لو استعمل قبل ذهابه لأداء صلاة الجمعة بدلًا من السواك الفرشاة التي تطهر الفم؛ فلا حرج إن شاء الله.