أسعار الخضروات والفاكهة الیوم 26-6-2023 في الأسواق.. مستقرة

استقرت اسعار الخضروات والفاكهة الیوم 26-6-2023 في الأسواق، وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.55 إلى 4.25 جنيه، بينما تراوحت البطاطس بين 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البصل نحو 13 جنيها للكيلو، والكوسة بين 8 إلى 13 جنيها، وفقا لما ذكره عبدالله أحمد أحد تجار الجملة بسوق العبور.

أسعار الخضروات الیوم

وأضاف أحمد لـ«الوطن»، أنّ أسعار الخضروات الیوم مستقرة، وهناك حالة من الانتظام في المحاصيل من قبل المزارع، واستقرار كبير في الأسعار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحا أنّ سعر الجزر نحو 7 جنيهات والفاصوليا بـ12 جنيها، والباذنجان في حدود 5 جنيهات تقريبا.

أسعار الخضروات بسوق العبور

جزر دون عروش 7 إلى 10 جنيهات.

فاصوليا 12 إلى 15 جنيها.

باذنجان بلدي 3.5 إلى 6.5 جنيه.

باذنجان أبيض 4 إلى 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي 9 إلى 13 جنيها.

فلفل حامي بلدي 7 إلى 12 جنيها.

فلفـل حامي صـوب 5 إلى 11 جنيها.

فلفل ألوان 12 إلى 22 جنيها.

ملوخية 3.5 إلى 5.5 جنيه.

بطيخ 1 (8 : 10 كيلو) 32 إلى 40 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكھة

عنب بناتي أصفر 9 إلى 15 جنيها.

عنب بناتي أحمر 12 إلى 24 جنيها.

تفاح مصري 7 إلى 15 جنيها.

فراولة 7 إلى 10 جنيهات.

كانتالوب 5 إلى 11 جنيها.

مانجو عويس 20 إلى 45 جنيها.