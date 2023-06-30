السيسي: الشعب خرج في 30 يونيو ثائرا على من أراد اختطاف وطنه
كتب:
نرمين عفيفي
10:06 ص | الجمعة 30 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الشعب المصري خرج في 30 يونيو ثائرًا على من أراد اختطاف وطنه رافضًا الظلم والطائفية والاستبداد ومعلنًا بصوت ملأ أركان الدنيا أنَّ هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، «أعلن الشعب المصري يوم 30 يونيو أنَّ مصر للمصريين مستقلة بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا».