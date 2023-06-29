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سكرتير عام حزب الغد: «30 يونيو» ثورة تصحيح المسار

كتب:

الوطن
11:45 م | الخميس 29 يونيو 2023
سكرتير عام حزب الغد مع رئيس الحزب موسى مصطفى موسى

سكرتير عام حزب الغد مع رئيس الحزب موسى مصطفى موسى

هنأ إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال «إسماعيل» إن ثورة 30 يونيو، ثورة تصحيح المسارات التي خلفتها تراكمات وتركة ثقيلة منذ عهود طويلة، بخلاف الهدف الرئيسي وهو التخلص من الإخوان وفق إرادة الشعب المصري الحريص على وطنه واستقلاله.

وطالب سكرتير عام حزب الغد، الانتهاء من إجراءات انتخابات المحليات في أقرب وقت، وسرعة مناقشة كل الأطروحات المقدمة للحوار الوطني، حتى يمكن الاستفادة منها في المرحلة المقبلة.

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