سكرتير عام حزب الغد: «30 يونيو» ثورة تصحيح المسار

هنأ إسماعيل محمد إسماعيل سكرتير عام حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال «إسماعيل» إن ثورة 30 يونيو، ثورة تصحيح المسارات التي خلفتها تراكمات وتركة ثقيلة منذ عهود طويلة، بخلاف الهدف الرئيسي وهو التخلص من الإخوان وفق إرادة الشعب المصري الحريص على وطنه واستقلاله.

وطالب سكرتير عام حزب الغد، الانتهاء من إجراءات انتخابات المحليات في أقرب وقت، وسرعة مناقشة كل الأطروحات المقدمة للحوار الوطني، حتى يمكن الاستفادة منها في المرحلة المقبلة.