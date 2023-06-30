أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. التفاح بـ15 جنيها

تحرص الأسر المصرية على شراء المستلزمات الغذائية بشكل أسبوعي ولهذا يبحث الكثير منهم عن أسعار الفاكهة اليوم، وكذلك الأسماك والخضروات والتي أتاحها الموقع الرسمي لسوق العبور أمام المستهلك المصري.

ووفق جولة أجرتها «الوطن»، في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، للاطلاع على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الفاكهة استقرارا، وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز الأسعار في أسواق التجزئة اليوم الجمعة، على هذا النحو:

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

سعر كيلو ليمون أضاليا من 7 إلى 11 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بناتي أصفر من 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بنتي أحمر من 12 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو ليمون بلدي من 10 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو عنب أسود من 15 إلى سعر 25 جنيهًا.

سعر كيلو تفاح مصري من 8 إلى سعر 15 جنيهًا.

سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلوجرامًا) من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم 30 يونيو، سجلت استقرارا ملحوظا، كما يلي.

- سعر كيلو أناناس 80 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال بسرة 9 جنيهات.

- سعر كيلو الكنتالوب 27 جنيهًا.

- سعر كيلو الموز البلدي 12.50 جنيه.

- سعر كيلو تفاح أحمر سجل نحو 34 جنيهًا.

- سعر كيلو كيوي سجل نحو 35 جنيهًا.

- سعر كيلو جوافة سجل نحو 20 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال عصير 6 جنيهات.