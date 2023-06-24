أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم السبت

استعرض الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة اليوم السبت والتي شهدت استقرار ملحوظ في كل الأنواع شأنها شأن أسعار الخضروات والفاكهة.

كما أجرت «الوطن» جولة في سوق سليمان جوهر بحي الدقي للاطلاع على الأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك، وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم السبت الموافق 24 يونيو:

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم السبت

استقرت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم عن الآتي:

- سعر كيلو أناناس 80 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال بسرة 9 جنيهات.

- سعر كيلو الكنتالوب 27 جنيهًا.

- سعر كيلو الموز البلدي 12.50 جنيه.

- سعر كيلو تفاح أحمر سجل نحو 34 جنيهًا.

- سعر كيلو كيوي سجل نحو 35 جنيهًا.

- سعر كيلو جوافة سجل نحو 20 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال عصير 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

وفي سوق العبور وصلت أسعار الفاكهة كالتالي:

سعر كيلو برتقال صيفي من سعر 7 إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو جريب فروت من سعر 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو ليمون بلدي من سعر 10 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو ليمون أضاليا من سعر 7 إلى 11 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بناتي أصفر من سعر 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بنتي أحمر من سعر 12 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو عنب كرمسن من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو عنب أسود من سعر 15 إلى سعر 25 جنيهًا.

سعر كيلو تفاح مصري من سعر 8 إلى سعر 15 جنيهًا.

سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلوجرامًا) من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو بلح رملي من سعر 7 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو بلح سيوي من سعر 30 إلى 40 جنيهًا.