أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الأحد

أطلق الموقع الرسمي لسوق العبور، القائمة السعرية لأسعار الفاكهة اليوم الأحد، التي شهدت استقرارا ملحوظا في جميع الأنواع، شأنها شأن أسعار الخضروات والأسماك.

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق سليمان جوهر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة للاطلاع على الأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الفاكهة استقرارا، وتستعرض «الوطن» فيما يلي، أبرز الأسعار في أسواق التجزئة اليوم الأحد، على هذا النحو:

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

سعر كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلوجرامًا) من 25 إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو بلح رملي من سعر 7 إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو بلح سيوي من سعر 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر كيلو ليمون أضاليا من سعر 7 إلى 11 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بناتي أصفر من سعر 8 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو عنب بنتي أحمر من سعر 12 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو برتقال صيفي من سعر 7 إلى 13 جنيهًا.

سعر كيلو جريب فروت من سعر 7 إلى 15 جنيهًا.

سعر كيلو ليمون بلدي من سعر 10 إلى 22 جنيهًا.

سعر كيلو عنب كرمسن من سعر 15 إلى 25 جنيهًا.

سعر كيلو عنب أسود من سعر 15 إلى سعر 25 جنيهًا.

سعر كيلو تفاح مصري من سعر 8 إلى سعر 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة اليوم الأحد، سجلت استقرارا ملحوظا، كما يلي.

- سعر كيلو تفاح أحمر سجل نحو 34 جنيهًا.

- سعر كيلو كيوي سجل نحو 35 جنيهًا.

- سعر كيلو جوافة سجل نحو 20 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال عصير 6 جنيهات.

- سعر كيلو أناناس 80 جنيهًا.

- سعر كيلو برتقال بسرة 9 جنيهات.

- سعر كيلو الكنتالوب 27 جنيهًا.

- سعر كيلو الموز البلدي 12.50 جنيه.