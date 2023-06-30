«هيئة الدواء» توجه نصائح مهمة للمواطنين حول أضرار الإفراط في تناول اللحوم

وجهت هيئة الدواء المصرية، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تناول اللحوم، وقالت هيئة الدواء في بيان مقتضب لها، إن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني يسبب زيادة الوزن، لافتة الى أن البروتين الحيواني يتم تخزينه في الجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك المصنعة الضارة بالصحة.​

ضرورة عدم الإفراط في تناول اللحوم

وأكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة عدم الإفراط في تناول اللحوم حيث أن الإفراط قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، ولذلك لابد أن تكون حريصًا عند تناول اللحوم، وتوازن بينها وبين الأطعمة الأخرى​.

مخاطر الإسراف في تناول اللحوم

وأشارت هيئة الدواء الى الدراسات الحديثة التي وجدت علاقة بين الإسراف في تناول اللحوم وارتفاع فرص الإصابة بأنواع من مرض السرطان، كسرطان المعدة وسرطان القولون والبنكرياس، بالإضافة الى التعرض للإصابة بعسر الهضم حيث تحتوي على الدهون بصورة تجعل عملية الهضم تستغرق وقتا طويلا.

نصائح هامة للمواطنين لتجنب المشكلات الصحية في العيد

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب المشكلات الصحية خلال العيد الأضحي وجاءت على النحو التالي:

-أضف الخضراوات مع اللحوم حتى تساعد على الهضم وامتصاص الدهون، ويمكن أن تكون على شكل سلطة، أو خضروات مسلوقة أو مشوية.​

-تناول عدة وجبات معتدلة، بدلاً من تناول وجبات كبيرة.​

-الفاكهة هي خيارك الأمثل، لأنها تحتوي على مستويات عالية من الألياف، مما يعني أنها ستشعرك بالشبع لفترة أطول.​

-الاعتدال في تناول الحلويات أمر حيوي، وبشكل عام لا تفرط في تناول الطعام وحاول اختيار البدائل الصحية.​

-استهلك القليل من الأطعمة المقلية واستبدلها بالمشوية أو المسلوقة.​

-ابق نشيطًا، لأن النشاط الحركي والرياضات البسيطة مثل المشي وغيره من الأنشطة البدنية المناسبة، مفيدة جدًا للمساعدة في الهضم. ​

-عدم الإسراف في تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال عيد الأضحى أو أي يوم آخر، لأنه بالرغم من أن اللحوم غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، إلا أن الإسراف في تناولها يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل: اضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع مستويات الكوليسترول.​