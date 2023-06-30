مبادرات «الهجرة» لمساعدة المغتربين المتضررين من «كورونا» في ذكرى 30 يونيو

«نورت بلدك».. مبادرة أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين من فيروس كورونا، حيث طرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان «نورت بلدك» على الموقع الرسمي للوزارة.

وذلك بهدف المساهمة بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، جهود «الهجرة» في مساعدة المصريين المتضررين من «كورونا» في ذكري 30 يونيو، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

جهود «الهجرة» للمصريين المتضررون من «كورونا» في ذكري 30 يونيو

- إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار «أصلك الطيب»، عام 2021 بهدف إشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- إطلاق مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، والتي تهدف لتنفيذ إستراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا، وإشراك نماذج من المرأة المصرية بالخارج في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية.

- تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

- تم توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء المشروعات.

- تم توفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية.