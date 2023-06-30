«الداخلية»: ضبط 14 تاجر مخدرات في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة بكل صورها.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أسفرت الجهود عن ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما 100 طربة من مخدر الحشيش تزن 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي و2 هاتف محمول

ضبط متهم بتجارة المخدرات بمديرية أمن القاهرة

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كيلو ونصف الكيلو من مخدر الهيروين وكمية متنوعة من المواد المخدرة وطبنجة صوت وسلاح أبيض ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وميزان حساس.

في مدينة نصر تم ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال استقلالهم دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة.

ضبط 5 اشخاص في الإسكندرية

ووفقا لبيان الداخلية تم ضبط 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر الحشيش وكمية من مخدري الهيروين والآيس وعدد من الأقراص المخدرة، ومبالغ مالية و5 هواتف محمول

ضبط 3 متهمين بتجارة المخدرات

كما تم ضبط متهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين، وآخر بدائرة قسم شرطة مطروح، بحوزته كمية لمخدر الحشيش، ومتهم بدائرة قسم شرطة الأربعين في السويس وبحوزته كمية من مخدر الآيس.