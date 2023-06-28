5 خدمات مهمة للمرور على موقع وزارة الداخلية.. «هتوفر مجهودك ومشوارك»

تقدم وزارة الداخلية للمواطنين الكثير من الخدمات إلكترونيًا، من خلال موقعها عبر الإنترنت، إذ يمكنك الحصول عليها من منزلك بواسطة هاتفك المحمول دون الحاجة للتوجه إلى المصالح الحكومية، ما يوفر الوقت والمجهود، ومن بينها 5 خدمات متعلقة بالمرور.

5 خدمات مهمة للمرور

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الخدمات الـ5 المتعلقة بالمرور والتي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا للمواطنيين.

وتلك الخدمات هي تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات الحصول على الخدمة

أما عن الحصول على أي من تلك الخدمات، فإن هناك بعض الخطوات الواجب إتباعها، وتبدأ من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة، لتقوم بعد ذلك بإدخال بعض البيانات ومنها الاسم من بطاقة الرقم القومي، والعنوان والوظيفة والجنسية، ورقم الهاتف المحمول والرقم القومي والمقطع الأول للاسم والمحافظة، واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة بعد سداد رسوم الخدمة.