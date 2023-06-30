ضبط 750 كيلو لحوم بدون بيانات في حملات مكبرة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط كميات من اللحوم، ودواجن مجمدة بدون بيانات، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر، وذلك في إطار استمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

ضبط لحوم بدون بيانات بكفر الشيخ

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّ الحملات على الأسواق بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من ضبط 710 كيلو، منها 500 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات، و135 كيلو لحوم مفرومة بدون بيانات، و35 كيلو كبدة مجمدة بدون بيانات، و40 كيلو كجم صدور دواجن بدون بيانات، وجرى تحرير 6 محاضر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف حملات المتابعة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.