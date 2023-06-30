السياح من 22 جنسية يحتفلون بذكرى 30 يونيو على شواطئ الغردقة (صور)

احتفلت فنادق الغردقة بذكرى ثورة 30 يونيو، بمسيرة على الشواطئ، بمشاركة السائحين الأجانب من 22 جنسية، حاملين أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية، بالإضافة لالتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات مع المصريين.

ذكرى ثورة 30 يونيو

ونظمت فنادق الغردقة اليوم الجمعة مسيرة حاشدة في ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة، بمشاركة عدد من السائحات الأجانب، حاملين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التفاعل مع الأناشيد الوطنية وعلى أنغام المزمار البلدي التي ألهبت حماس الجميع وسط تصفيق السائحين الأجانب والرقص في جو من البهجة والسرور.

الأجانب يشاركون في الاحتفالات و

أشار علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، ومنظم احتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة، أن مسيرة الشواطئ جاءت بمشاركة العاملين بالقطاع السياحي، والسياح الأجانب من التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا، في جو يدعو للفخر بذكرى النصر.

كما أكد أن الاحتفال لاقى تفاعل السائحين الأجانب الذين شاركوا فيه، وسط سعادة بالغة، ما يعكس صورة إيجابية لمصر والمصريين والاستقرار والأمن الذي تنعم به البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ثورة 30 يونيو أثرت على القطاع السياحي

ومن جانبه قال إيهاب السيد، مدير عام فندق سياحي، ومنظم احتفال الغردقة، أن الاستقرار الذي تنعم به مصر انعكس على السياحة في الفترة الأخيرة، حيث وصلت نسبة الإشغالات لـ100%، في ظل افتتاح أسواق سياحية جديدة، مشيرا إلى أن 30 يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي تبناها الرئيس السيسي، والتي أثرت بشكل إيجابي على القطاع السياحي وفتح أسواق جديده لم تكن موجودة من قبل الثورة.