رئيس «المصريين الأحرار»: 30 يونيو من أعظم ثورات تاريخ مصر الحديث

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ ثورة 30 يونيو من أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، لعدة أسباب، منها أنها تمكنت من استرداد الهوية المصرية وإنقاذها من تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي كان ينفذ مخططات خارجية، ولولا 30 يونيو، لكانت مصر اليوم، مقسمة لعدد من الدويلات الصغيرة الضعيفة، ذات جيش مفتت.

30 يونيو بمثابة صدمات كهربائية أعادت النبض لمصر

وقال إنّ ثورة 30 يونيو هي بمثابة الصدمات الكهربائية التي أعادت النبض لقلب مصر، وعلى مدار 10 سنوات، تمكنت الدولة المصرية من تحقيق تنمية كبيرة في عدة قطاعات، منها إعادة تثبيت أركان الدولة وإعادة إنشاء البنية التحتية من الكهرباء والطاقة، فضلًا عن انتشار التصنيع حتى تتمكن مصر من أن تكون دولة مستقلة، قائلا: «إنجازات 30 يونيو لا تعد ولا تحصى».

خليل: إنجازات 30 يونيو تمكنا من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه لولا تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة التي كانت في هذا الوقت يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كانت لهذه الثورة أنّ تتم، بالتالي لابد في الذكرى العاشرة للثورة العظيمة، تذكير الشعب المصري بأهمية الحفاظ على صموده وتكاتفه جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية للدولة، في مواجهة تحديات لا تقل خطورة عن تلك التي كانت في مواجهة الدولة منذ 10 سنوات، قائلًا: «ثورة 30 يونيو مستمرة ولم تنته، وقد أوشكنا من الوصول لبر الأمان».

وأضاف: «جعلتنا ثورة 30 يونيو نتمكن من زيادة الرقعة الزراعية وزيادة التصنيع المحلي، وهو ما يساندنا اليوم في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، ولا يمكن إنكار وجود قوة خارجية تحاول زرع الإحباط في الشعب المصري، ولابد أن يتكاتف المصريون ويصمدوا خلف القيادة السياسية، إلى أن نصل لبر الأمان، وهو ليس بشيء بعيد، فقد اقتربنا جدًا، وستحصد مصر وشعبها كل ذلك».