رئيس «المصريين الأحرار»: دور الأحزاب تدريب كوادر سياسية جديدة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب السياسية عليها أن تعود لدورها الحقيقي بأن تكون مدرسة لإخراج وتدريب كوادر سياسية وإدارية وتنظيم دورات تدريب للشباب، ولا يقتصر دورها على الدور المجتمعي، فالأحزاب دورها سياسي.

الحوار الوطني مكان لعرض الحلول

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الأحزاب السياسية لها دور كبير في تعريف الناس ببرامجها، لافتًا إلى أن الحوار الوطني هو المكان الذي نعرض فيه الحلول والمقترحات بشأن كافة القضايا.

مقترحات لإعادة الحياة السياسية

ولفت عصام خليل، إلى أن الحزب أرسل إلى الحوار الوطني مقترحات لإعادة الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الأحزاب لا بد أن يكون لديها الطرق لعرض برامجها وأهدافها وتوضيح سياساتها، وماذا تفعل في ظل الظروف الحالية.