تحرير 140 محضرا تموينيا في ثالث أيام عيد الأضحى بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى، حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأسفرت عن تحرير 140 محضرا تموينيا تنوعت بين 79 محضر مخالفات مخابز، و61 محضر مخالفات أسواق.

حملات تموينية مكثفة

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز تلا ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بناحية بمم، لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط ومراقبة الأسواق

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.