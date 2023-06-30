علاء عابد: كلمة الرئيس في 30 يونيو كشفت مسيرة شعب عظيم وبطولة قائد ملهم

أكد علاء عابد، رئيس «نقل النواب»، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو كشفت مجددا بسالة الشعب المصري وبطولة القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب والظلام والمؤامرات حتى انتصر الشعب ومعه قواته المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وإنهاء مخطط كبير يستهدف ووحدة الوطن واستقراره.

الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

وقال عابد في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيراً، أمام ثورة الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل والبحث حيث أعلن الشعب فيها راية التحدي للجماعة الإرهابية رغم التهديدات والمخاطر لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا وسم خارطة التصدي للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، ثم تحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه علاء عابد بهذه المناسبة التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه ويقدمه لمصر والقوات المسلحة والشرطة المصرية وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن من شهداء وأبناء من خيرة مصر ستظل بطولاتهم خالدة في أذهان المصريين.

وأضاف عابد: «نشاهد اليوم بعد عشر سنوات، مصر الجديدة المفعمة بالأمل والاستقرار والأمان والبناء والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وهي إنجازات كانت تحتاج إلى 100 عاما لإنجازها وليس 10 سنوات وكل ذلك يتحقق بفضل ثورة الثلاثين من يونيو».

دور الشاب المصري

وأشار النائب علاء عابد أن كلمة الرئيس السيسي كشفت دور الشاب المصري الذي قام بملحمةً وطنية فريدة، من نوعها للحفاظ على الوطن، أرضِه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت في السيطرة على مقدرات هذا الشعب إلا أنه قال كلمته في 30 يونيه وخرج القائد أيضا لإنقاذ الوطن ومواجهة التحديات.

وأوضح عابد أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت نموذجاً فريداً في تاريخ الثورات الشعبية، حيث ثار الشعب وانحازت القوات المسلحة لرغبته وهذه هي العقيدة الراسخة للمؤسسات الوطنية المصرية التي تعمل من أجل الوطن.

ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي أكدت قوة الشعب المصري العظيم وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه مصر ودور القوات المسلحة في دعم الشعب والبناء والتنمية.