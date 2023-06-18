النائب علاء عابد: الدور المصري يتعاظم عالميا بفضل جهود الرئيس السيسي

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، أن مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفد المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يعكس تعاظم الدور المصري عالميا وإفريقيا وإقليميا بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، واستعادة مكانة مصر أفريقيا، ما مكنها من لعب دورا عالميا واستعادة مكانتها إقليميا.

انتهاج سياسة الحلول السلمية

وقال عابد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن المبادرة تعكس السياسة المصرية التي انتهجها الرئيس السيسي، وأعلنها خلال كلمته في القمة الأخيرة للكوميسا، وتكمن في سياسة الحلول السلمية والحوار، وليس الحروب والصراعات.

آثار الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف أن المبادرة جاءت في توقيت مهم في ظل استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على كل دول العالم، وبشكل أكبر على الدول الإفريقية بعد موجة التضخم الكبرى التي أثرت في الدول النامية بشكل كبير، وانقطاع خطوط الإمداد، ما أضر اقتصاديات دول القارة الإفريقية والشرق الأوسط بشكل كبير.

وثمن علاء عابد المشاركة المصرية الفاعلة سامح شكري وزير الخارجية المصري مع الوفد الذي زار العاصمة الأوكرانية «كييف»، والتقى بالرئيس الأوكراني وهي المبادرة الأكبر لتسوية الأزمة في ظل المصالح المشتركة بين الأطراف المختلفة والدول الأفريقية.

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أثرت على معظم من دول العالم وعلى مصر والدول الإفريقية بشدة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، ولا سيما أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل 23% من الإنتاج العالمي، ما يشكل خطورة واضحة على دول إفريقيا ومصر حال استمرت الأزمة لفترة أطول لذلك أولتها مصر منذ البداية اهتماما فائقا ودعت إلى سرعة إنهاء الصراع.

وأشاد بدور وجهود مصر لتحقيق السلام عبر جهد إفريقي مشترك، في كل الأزمات والملفات المختلفة والصراعات أفريقيا وإقليميا وعالميا بما يعكس مكانة مصر .

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية في وفد المبادرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التي يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا.

فيما يضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.