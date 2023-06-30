«الأوقاف» تفتتح 11 مسجدا في 8 محافظات اليوم.. بينها جامع علي بن أبي طالب

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 مسجداً بينها 7 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و4 مساجد صيانة وتطوير، في 8 محافظات «البحيرة، الغربية، بني سويف، سوهاج، الفيوم، دمياط، الجيزة، قنا»، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

في محافظة البحيرة، جرى افتتاح مسجد غيات بقرية رزافة بمركز الدلنجات، وفي محافظة الغربية، افتتاح مسجد الدماطي بقرية سجين بمركز قطور، وفي محافظة بني سويف، افتتاح مسجد الورشة بقرية سنور شرق النيل بمركز بني سويف، ومسجد عمر بن عبد العزيز بقرية باها بمركز بني سويف.

وفي محافظة سوهاج، جرى افتتاح مسجد علي بن أبي طالب بقرية بني جميل بمركز البلينا، وفي محافظة الفيوم، افتتاح مسجد الرحمن بجوار المقابر بقرية ترسا بمركز سنورس، ومسجد المصطفى بعزبة زينا بمركز إطسا.

مساجد الصيانة

أما عن المساجد التي أجرت وزارة الأوقاف صيانة لها، ففي محافظة دمياط، جرى افتتاح مسجد الرحمة غرس الدين بقرية أم الرزق الوسطاني بمركز كفر سعد، وفي محافظة الجيزة، افتتاح مسجد محمد عبد المنعم بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، وفي محافظة قنا، افتتاح مسجد المغازي ببندر فرشوط، وفي محافظة سوهاج، افتتاح مسجد علي بك الكبير ببندر سوهاج.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1228 مسجدًا، بينها 986 مسجدًا جديدًا وإحلال وتجديد، و242 مسجدًا صيانة وتطوير.