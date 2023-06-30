إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين ورواد الشواطئ في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ازدحمت الشواطئ هرباً من حرارة الطقس ورغبة في قضاء وقت ممتع، كما انتشر لعب الكرة الشاطئية ونزول مياه البحر في جو من البهجة بين المصطافين، وزادت رحلات اليوم الواحد على شواطئ غرب الإسكندرية.

رحلات اليوم الواحد

«جئنا من كفر الزيات لقضاء اليوم الثالث من عيد الأضحى والعودة فجرا»، هكذا تحدث محمد عبد اللطيف، مدرس ثانوي صناعي، موضحا أنه وأسرته قرروا قضاء يوم كامل على شواطئ العجمي، تزامنا مغ إجازة عيد الأضحى وامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن اليوم على شواطئ العجمي يقضي على إرهاق عام كامل مع البحر.

الشواطئ مزدحمة

فيما قالت إلهام علوش، مهندسة من طنطا، «حضرنا إلى الشاطئ من الصباح الباكر لنستمتع بيوم على شواطئ العجمي، ورغم أن الشواطئ مزدحمة إلا أن اليوم جميل وهواء البحر منعش، والأولاد فرحين ويلعبون الكرة الشاطئية وينزلون الماء والأجواء ممتعة».

كما قال شريف العقاري، مستأجر أحد الشواطئ، إن الإقبال اليوم كبير على الشاطئ، وهذا طبيعي في عيد الأضحى، فاليوم الأول يمكث الناس في منازلهم، واليوم الثاني للزيارات العائلية، وتبدأ الناس في الخروج باليوم الثالث لذلك نجد هذا الزحام.