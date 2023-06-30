وظائف حكومية بجهاز النقل النهري.. الشروط والمستندات المطلوبة

كشف جهاز الهيئة العامة للنقل النهري، عن تفاصيل الوظائف الجديدة المتاحة بالجهاز، التي ينتهي التقديم لها يوم 24 يوليو المقبل، وكذلك المستندات المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف والشروط التي أوضحها الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة وفقا لما كشفته بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وظائف جهاز النقل النهري

ويطلب جهاز النقل النهري شغل الوظائف التالية:

- فني إنشاءات مدنية رابع.

- فني تشغيل رابع.

- فني ميكانيكا رابع.

- فني كهرباء رابع.

- مهندس انشاءات مدنية ثالث.

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- مهندس كهرباء ثالث.

- مهندس بناء سفن ثالث.

شروط التقديم على الوظائف

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- مؤهل فوق المتوسط أو مؤهل فني فوق متوسط.

المستندات المطلوبة للتقديم

- يتم تقديم الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة النقل أو هيئة نقل النهري وجهين بحسب الأحوال.