شروط وظائف المجلس الوطني للاعتماد بوزارة الصناعة.. التقديم ينتهي غدا

ينتهي المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة، غدا 30 يونيو 2023، من استلام طلبات التقدم على الوظائف المتاحة والتي تم الإعلان عنها منذ 30 مايو الماضي، والموضح تفاصيلها والشروط والمستندات المطلوبة لهذه الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف المجلس الوطني للاعتماد

وشملت الوظائف الجديدة في المجلس الوطني للاعتماد، والمتاح التقديم عليها حتى غدا، على التالي:

** رئيس الإدارة المركزية لاعتماد جهات التفتيش ومنح الشهادات.

** مدير عام الإدارة العامة لاعتماد معامل التحاليل الطبية والدم.

** مدير عام الإدارة العامة لاعتماد معامل المعايرة.

شروط الوظائف المتاحة

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية، أن الشروط المتاحة على الوظائف تشمل على، أن يكون المتقدم قضى مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى له مباشرة أو قضــاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، مشترطة وجودة مجموعة من المهارات الأساسية، تشمل على التالي:

** المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

** المعرفة الكافية باستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

** المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

** اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يُحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.