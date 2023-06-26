آخر موعد للتقديم لوظائف هيئة النقل النهري.. اعرف المهارات المطلوبة

حددت بوابة الوظائف الحكومية، آخر موعد للتقديم لوظائف الهيئة العامة للنقل النهري، حيث يبدأ التقديم اعتبارا من 25 يونيو الجاري، وتشتمل الوظائف على فني إنشاءات مدنية وفني تشغيل وفني ميكانيكا وفني كهرباء ومهندس إنشاءات مدنية ومهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء ومهندس بناء سفن.

أخر موعد للتقديم للوظائف

وأضافت بوابة الوظائف الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ آخر موعد للتقديم للوظائف هو يوم 24 يوليو المقبل، لافتة إلى أنّ وظيفة فني إنشاءات مدنية، تتطلب عددا من المهارات المهمة أبرزها أن يعاون في وضع ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالإنشاءات المدنية، ويعاون في تجهيز الرسومات والمقايسات والمواصفات الخاصة بالمشروعات المدنية كالمواني والمراسي والأهوسة والمنشآت المدنية المتعلقة بالطرق المائية.

المهارات المطلوبة للوظائف

وتتضمن وظيفة فني إنشاءات مدنية عددا من المهارات الفنية، وهي أن يقوم بتنفيذ أعمال الإنشاءات المدنية الخاصة بالهيئة، ويعاون في تنفيذ أعمال الصيانة للمواني والمراسي والإنشاءات المدنية الملحقة بها، ويعاون في تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالمشروعات المدنية كالمواني والمراسي والأهوسة والمنشآت المدنية المتعلقة بالطرق المائية.

توافر معدات وأدوات إطفاء الحرائق

أما عن وظيفة فني تشغيل، فتتضمن عدة مهارات، منها أن يعاون في متابعة الوحدات النهرية داخل وخارج الهويس، ويعاون في مفاجئة الوحدات النهرية الآلية والمواني والمراسي والذهبيات والمعديات وجميع العائمات للتأكد من حصولها على التراخيص الملاحية وتوافر معدات وأدوات إطفاء الحرائق والأجهزة والأدوات اللازمة لسلامة الركاب.

كما تتطلب الوظيفة مهارات حصر وإعداد كل البيانات الخاصة بالنقليات وتجميع التقارير الخاصة بالعوائق الملاحية يعد البيانات اللازمة لعمل السجلات الملاحية ويعاون فى تنفيذ المقايسات والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروعات الملاحية.