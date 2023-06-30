تفاصيل وظائف متاحة للشباب في الجيزة.. راتب يصل إلى 4000 جنيه

تستمر وزارة العمل في إعلان العديد من الوظائف بشكل دوري، تيسيرًا على الشباب ولتوفير فرص عمل ملائمة لهم، وخلال الساعات الماضية، أعلنت الوزارة أبرز الوظائف المتاحة للشباب في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وكشفت وزارة العمل، توافر فرص عمل للشباب في محافظة الجيزة، وذلك للشباب من الجنسين.

فرص عمل للشباب في الجيزة

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها جرى نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ محافظة الجيزة، طلبت شغل عدد من فرص العمل في التخصصات التالية:

شروط التقدم لفرص العمل

- عدد 10 مشرفين أمن خبرة 5 سنوات، براتب 4000 جنيه، والسن من 35 حتى 50 عامًا.

- 150 فرد أمن براتب 3700 جنيه، والسن من 19 حتى 48 عامًا.

- عدد 5 مراقبين كاميرات، براتب 3000 جنيه، والسن من 25 حتى 40 عامًا.

- عدد 4 سائقين رخصة ثانية، والسن من 22 إلى 40 عامًا، بشرط مؤهل عالي أو متوسط.

وكشفت الوزارة، توفير إقامة ومواصلات وتأمين اجتماعي وطبي للشباب والمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها.