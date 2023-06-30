المستندات المطلوبة للتقديم في 4 وظائف بالوادي الجديد

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية شروط الوظائف المطلوبة في محافظة الوادي الجديد والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقدم لهذه الوظائف الشاغرة التي تشمل عددا من التخصصات.

وظائف الوادي الجديد

1- مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة.

2- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بمركز الخارجة

3- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

4- مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي + صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الإضافية+ عدد 5 صور فوتوغرافية.

2- التاريخ الوظيفي معتمد ومختوم من جهة العمل.

3- بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم مستوفى كافة البيانات على أن يتضمن الدورات التدريبية وشهادات التقدير وخطابات الشكر والوظائف الإشرافية والجزاءات وتقارية الكفاية منذ تاريخ التعيين.

4- شهادة قانونية بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية

5- مقترحات تطوير الإدارة العامة المتقدم لها

6- ما يفيد إجادة اللغة الانجليزية - الحاسب الآلي

7- كشف تحليل المخدرات

طريقة وموعد التقديم

وحددت المحافظة طريقة تقديم الطلبات والأوراق المطلوبة من أصل + 6 صور طبق الأصل باليد لمديرية التنظيم والإدارة باسم رئيس اللجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ النشر (من 19 يونيو: 18 يوليو 2023) ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد.