المستندات المطلوبة للتقديم في 4 وظائف بالوادي الجديد
كتب:
إلهام الكردوسي
03:22 ص | الجمعة 30 يونيو 2023
وظائف جديدة
أعلنت بوابة الوظائف الحكومية شروط الوظائف المطلوبة في محافظة الوادي الجديد والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقدم لهذه الوظائف الشاغرة التي تشمل عددا من التخصصات.
وظائف الوادي الجديد
1- مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة.
2- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية بمركز الخارجة
3- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
4- مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية
المستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي + صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الإضافية+ عدد 5 صور فوتوغرافية.
2- التاريخ الوظيفي معتمد ومختوم من جهة العمل.
3- بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم مستوفى كافة البيانات على أن يتضمن الدورات التدريبية وشهادات التقدير وخطابات الشكر والوظائف الإشرافية والجزاءات وتقارية الكفاية منذ تاريخ التعيين.
4- شهادة قانونية بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية
5- مقترحات تطوير الإدارة العامة المتقدم لها
6- ما يفيد إجادة اللغة الانجليزية - الحاسب الآلي
7- كشف تحليل المخدرات
طريقة وموعد التقديم
وحددت المحافظة طريقة تقديم الطلبات والأوراق المطلوبة من أصل + 6 صور طبق الأصل باليد لمديرية التنظيم والإدارة باسم رئيس اللجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ النشر (من 19 يونيو: 18 يوليو 2023) ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد.