أمير كرارة: شخصيتي تغيرت بسبب دور المنسي في «الاختيار»

تحدث الفنان أمير كرارة عن تجربته في مسلسل «الاختيار»، واصفاً إياها بالتجربة العظيمة في مسيرته الفنية، مؤكّداً أنَّ تجسيده لدور الشهيد المنسي علامة فارقة لا تقارن بأي أدوار أخرى قدمها.

أمير كرارة يتحدث عن مسلسل الاختيار

أضاف «كرارة»، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «cbc»، أنَّ دور المنسي أثر فيه بشكل غير طبيعي، قائلًا: «غيّر في شخصيتي وفي طريقتي مع الناس ومع نفسي، وغيّر في طريقتي وأنا بتكلم مع الناس في الشارع وحتى مع ولادي».

وأوضح أنَّ هذا الدور لا يزال مؤثراً لدى الجمهور، وزاد من ارتباطهم به، بل جعله يتعرض لمواقف طريفة مع المعجبات، قائلاً: «زمان كان لو فيه بنت جاية تتصور معايا ومعاها خطيبها؛ كان يقولها مفيش تصوير ويشدها ويقفش عليها».

أمير كرارة يتحدث عن دور الشهيد المنسي

تابع أمير كرارة ضاحكاً: «بعد ما عملت دور الشهيد المنسي الشباب بقوا خلاص واثقين فيا؛ بقا يقول لخطيبته الراجل ده ظابط محترم؛ روحي عادي اتصوري معاه».