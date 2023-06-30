حبس عاطل ضبط بـ15 كيلو هيروين وهيدرو في الإسماعيلية

أمرت نيابة فايد الجزئية بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بضبط كمية من مخدر الهيروين قبل توزيعها على المدمنين في عيد الأضحى.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، إلى المعمل الكيميائي لمعرفة ما بداخل المواد المخدرة، وإرفاق التقرير في أوراق القضية، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ونشاط المتهمين في الاتجار في المواد المخدرة.

القبض على المتهم

والقت مباحث فايد بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، من القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 5 كيلوجرامات من المواد المخدرة.

وأكدت تحريات النقباء أحمد حمدي ومحمد عبد الباسط وأحمد ممتاز، معاونو مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، بتسلم المتهم كمية من المواد المخدرة تخزينها في منزله بغرض بيعها وتسليمها لصغار التجار بدائرة المركز.

وألقت حملة مكبرة القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

محام: المتهم يواجه عقوبة بالمؤبد

وقال محمد حسن، محام في الإسماعيلية، إن المتهم يواجه عقوبة السجن المؤبد بسبب حيازته لكمية كبيرة من مخدر الهيروين بغرض بيعها والاتجار فيها على نشاط واسع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحاكم الجنائية تغلظ من عقوبتها على تجار المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين والمخدرات المستحدثة لما لها من خطورة على الفرد والمجتمع.