إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص، مستغلين العطلات الرسمية، وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة سور بالطوب الدبش الأبيض

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم تطبيق القانون على المخالفين.

إزالة حالة تعد في مدينة أولاد صقر

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالفرايحة، بإزالة وفك شدة خشبية بدور أول علوي بعزبة المصري التابعة للوحدة المحلية بالفرايحة، على مساحة 90 مترا، وتم اتخاذ اللازم قانوناً.

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل، للتصدي لحالة مخالفة عبارة عن صبة سقف دور ثالث علوي على مساحة 80 مترا بعزبة أبو سليم التابعة لقرية الزوامل، وتم فك الشده الخشبية ونزول الخشب بالكامل، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 144 مترا بعزبة علي جبر التابعة للوحدة المحلية بالصوة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية في اليوم الثالث لإجازة عيد الأضحى المبارك من تنفيذ الإزالة الفورية الكاملة لتعدي على مساحة 300 متر، بنطاق الوحدة المحلية بكفور نجم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.