الإصلاح والنهضة: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية نسج خيوطها الشعب والجيش

صرح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ثورة 30 يونيو هي أعظم إنجازات مصر في العصر الحديث، ووضعت أساسا قويا لبناء الجمهورية الجديدة التي لطالما حلم بها المصريون.

مصر كانت مقبلة على حرب أهليةبسبب تنظيم الإخوان

وأضاف عبد العزيز في بيان، أن مصر كانت مقبلة على حرب أهلية جراء حكم تنظيم الإخوان، وكانت ثورة 30 يونيو بمثابة ملحمة نسج خيوطها الشعب والجيش ومؤسسات الدولة المصرية بقيادة الزعيم الوطني عبد الفتاح السيسي الذي وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

30 يونيو وما تلاها كان مسارا صعبا

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة في بيان له أن 30 يونيو وما تلاها مثلت مسارا صعبا ولكنه كان مسارا ضروريا لإنقاذ مصر ثم انطلاقها نحو آفاق رحبة، مؤكدا أن خطر تنظيم الإخوان لم ينته بعد لافتا إلى تشكيكهم الدائم في إنجازات الدولة ومشروعاتها القومية.

وأكد أن استمرار الدولة في رؤيتها التنموية وخططها القومية، وانعكاس تلك المنجزات على المواطن هو الضمان الحقيقية لردع أية محاولات لإفشال الدولة المصرية.