«كتلة الحوار»: ثورة 30 يونيو تمثل اللحظة المضيئة في تاريخ مصر

هنأت «كتلة الحوار»، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي بمرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أنقذت البلاد من فتنة وشيكة، وتطرف وإرهاب أطل بأنيابه الخسيسة.

30 يونيو كشفت عن عمق الترابط بين الشعب والقوات المسلحة

وذكرت كتلة الحوار في منشورها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن ثورة 30 يونيو: «ثورة 30 يونيو هي بمثابة اللحظة المضيئة التي استجابت فيها القوات المسلحه لنداء الشعب المصري لبتر حكم تنظيم الإخوان الإرهابي الذي استبد داخل الدولة، وسعى بالبلاد في طريق الخراب والاغتراب، وهي الثورة التي كشفت عمق الترابط بين القوات المسلحة وأبناء شعبنا العظيم».

وأضافت: «مثل هذا اليوم من عشر سنوات كان القرار الحاسم بعوده الوطن لاهله، و نبت تحالف 3يوليو الذي ضم كل القوي الوطنيه في لحظه انتفاض و حفاظ علي الهويه المصريه ، ذلك التحالف الوطني الذي نأمل في اعاده لملمه دعائمه و احتواء كل الوانه السياسيه».

10 سنوات من العمل والبناء

واختتمت: «عشر سنوات من العمل والبناء ومجابهة التحديات مرت على 30 يونيو طريق بدأناه سويا ونصر أن ننجحه معًا، وإذ تؤكّد الكتلة وقوفها خلف الدولة المصريه ودعم تحالف 3 يوليو تشير إلى أن الطريق مازال طويلًا لبناء وطننا الذي نحلم به، والذي نتطلع فيه لتحالف كل القوي الوطنيه من خلال مناخ من الانفتاح السياسي والمشاركه الفعالة من الجميع».